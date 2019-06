الخارجية الروسية: “لافروف” أكد على أهمية وقف القتال في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أهمية إنهاء النزاع المسلح في البلاد وتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على مكافحة الإرهاب.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف أجرى، اليوم الثلاثاء، لقاء في موسكو مع سلامة، موضحة أن المحادثات بين الطرفين شملت “تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع، التي تتشكل في ليبيا، بالتركيز على أهمية وقف المواجهة المسلحة وإقامة حوار وطني واسع ومستدام لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة في أسرع وقت ممكن”.

وأفادت الوزارة بأن “الجانب الروسي أكد تصميمه الثابت على الإسهام النشط في دفع العملية السياسية في ليبيا قدما نحو الأمام مع السعي إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على التنفيذ الفعال للمهمات الحيوية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإيديولوجية التطرف”.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده المبدئي لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي لحلحلة التوتر في ليبيا.

