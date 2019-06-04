«بلدي غات» يشكل لجنة طوارئ لمتابعة أزمة الفيضانات في المدينة

أعلن المجلس البلدي غات، اليوم الثلاثاء، عن عودة خدمات اتصالات شركة «المدار الجديدة» في المنطقة بعد انقطاعاها بسبب السيول التي اجتاحت المدينة وأدت لانقطاع الكهرباء، وقرر تشكيل لجنة طوارئ ومتابعة لأزمة الفيضانات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.

ووجه المجلس البلدي غات عبر صفحته على «فيسبوك» الدعوة لكل المواطنين للتعاضد وتقديم المساعدة للأسر النازحة جراء الفيضانات ما استطاعوا، مشددا على ضرورة التكاتف في الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وقرر المجلس البلدي غات تخصيص مقار المؤسسات التعليمية في البلدية أماكن لإيواء النازحين جراء اجتياح السيول للمدينة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أن الفيضات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات جنوب غرب ليبيا، مساء الاثنين، تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص».

ونوه مكتب الأمم المكتب عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن «هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفياضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين».

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