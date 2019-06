داخلية المؤقتة”: نقف خلف الجيش حتى نتخلص من الميليشيات

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في بياناً لها اليوم الثلاثاء، أن ” هذا العيد يأتي في الوقت الذي تواجه فيه أمتنا تحديات جمة على رأسها محاربة الإرهاب الذي ما فتئ يحاول تشويه صورة الإسلام وتعاليمه السمحة”.

وطالبت الوزارة الجميع إلى التكاتف والتعاضد من أجل محاربة الإرهاب والقضاء عليه ونشر الصورة المثلى للإسلام،.

وناشدت الوزارة، الجميع إلى نبذ الفرقة ووحدة الصف من أجل بناء ليبيا بما يحفظ كرامة مواطنيها ويحافظ على أرزاق الأجيال المقبلة من خلال الوقوف خلف القوات المسلحة التي يبذل رجالها دماؤهم الزكية لأجل خلاص ليبيا من الميليشيات الإرهابية والإجرامية الذين عاثوا في البلاد فسادا وقتلا وتدميرا.

