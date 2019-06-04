برلماني إيطالي معارض يطالب بإلغاء الإتفاقيات مع ليبيا بشأن الهجرة غير الشرعية

ليبيا – إقترح عضو البرلمان الإيطالي معارض ماتيو أورفيني ثلاثة حلول لوقف ماوصفه بـ”مجزرة” المهاجرين المستمرة في عرض البحر المتوسط.

أورفيني تساءل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الاثنين وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية :”عما إذا كان بإمكاننا البدء من هذه المقترحات الثلاثة البسيطة وهي:إلغاء الاتفاقيات مع ليبيا، واستعادة مهمة ما للإنقاذ كـ”عملية بحرنا” ودعم المنظمات غير الحكومية الناشطة في البحر المتوسط؟”.

وأضاف أورفيني :”شهدنا خلال شهرين 600 قتيل و3200 جريح بسبب الحرب في ليبيا، وكل يوم يفر أناس من تلك الحرب، يمتلكون وفق القوانين الدولية، الحق بأن يتم إنقاذهم واستقبالهم، لكنهم غالبًا ما يموتون في البحر دون أن ينتبه إليهم أحد ولقد تم إفراغ البحر المتوسط ​​من سفن المنظمات غير حكومية من الأيدي التي يمكنها أن تُجنبهم المأساة”.

وأشار البرلماني اليساري الى أن اللاجئين يتم إنقاذهم في بعض الأحيان من قبل خفر السواحل الليبي الذي يعيدهم إلى الأماكن التي فروا منها ،مضيفاً:”بأن تلك الأماكن معسكرات اعتقال ببلد في حالة حرب، يتعرضون فيها لمعاملة لا إنسانية، وكل هذا يحدث بالاتفاق والدعم اللوجستي من جانب أوروبا وإيطاليا”.

وخلص أورفيني إلى القول إن :”إرسال اللاجئين إلى بلد في حالة حرب أمر غير قانوني وأن إيطاليا ساهمت كثيرًا في هذا العمل الرهيب وللأسف أن الأمر لم يقتصر على هذه الحكومة فقط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية