الأمم المتحدة تطالب إغاثة أهالي غات من كوارث الفيضانات

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن وفاة اثنين ونزوح أكثر من ألف شخص في الفيضانات التي حدثت في بلدية غات .

وطالب المكتب ، بالإغاثة العاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين.

وكانت مدينة غات قد تعرضت إلى سيول قوية إثر أمطار غزيرة مما دفع المجلس البلدي غات للمطالبة بتقديم المساعدة العاجلة لأهل البلدية.

