المؤقتة تهنئ الليبيين بعيد الفطر وتدعوهم إلى نبذ الفرقة والتعصب

قرنادة-العنوان

تقدمت الحكومَةُ المؤقَّتَةُ إلى أبناءِ الشَّعبِ الليبيِّ كافَّةً بأطيبِ التَّهَاني، وأعطرِ التَّبريكاتِ بمناسبةِ حلولِ عيدِ الفطرِ المباركِ.

وقالت الحكومة في بيان لها نشرته ليلة العيد بأنها تغتنمُ هذهِ المناسبَةَ العظيمةَ لتذَكِّرَ أبناءَ الشعب الليبي بضرورَةِ التَمَسُّكِ بتعاليمِ الدين الإسلامِيِّ الحنيفِ، وبسنَّةِ النبي الكريم.

وحثت المؤقتة الليبيين على التَّسامحِ والوِئامِ ووحدَةِ الصَّفِّ، ودعتهم إلى نبذِ الفرقةِ، وتجنبِ الفتن، واتِّقاءِ العداوَاتِ والتَّعصُّبِ، واجتنابِ كلِّ ما يمكنُ أن يؤدِّي إلى تَمَزُّقِ النَّسيجِ الاجتماعيِّ، وزرعِ الشَّحناءِ والتَّباغضِ بينَ أبناءِ الشعب الليبي.

واختتم المؤقتة بيانها بالدعاء إلى الله العزيز القديرَ أن يُعيدَ العيد على الشعب الليبي وهو يرفلُ في خيرٍ وأمنٍ وأمانٍ واستقرارٍ، وهو ينعمُ بالعَيشِ الرَّخيِّ الهنيءِ، والحرَّيَّةِ الغاليةِ، وأن يجنَّبَ بلادَنَا وأهلَها الفِتَنَ والمحِنَ والإِحَنَ.

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