المجلس “الأعلى لتوارق ليبيا” يستغيث ويعتبر غات مدينة منكوبة بسبب الفيضانات

غات-العنوان

ناشد المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا كافة الجهات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع تقديم العون والإغاثة لمدينة غات وضواحيها بعد اجتياح الفيضانات لمساحات واسعة التي تسببت في خسائر في الأرواح الممتلكات.

وقال نداء استغاثة أطلقه المجلس الاجتماعي الأعلى لتوارق ليبيا أن مدينة غات تحولت إلى مدينة منكوبة وأن المنازل بأحياء البركت وغات وحي العروبة والفيوت وحي 304 دخلت إليه المياه ونتج عن ذلك خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات الخاصة منها والعامة.

وأوضح النداء أن الفيضانات أدت إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء والمياه عن أغلب المناطق والأحياء بالمدينة.

وناشد النداء كافة أهالي الجنوب الليبي رغم قلة الإمكانيات بأن يقفو وقفة رجل واحد حتى تتجاوز مدينة غات كبوتها وتلتئم جراحها.

وكانت اجتاحت مدينة غات الواقعة في أقصى جنوب غرب ليبيا سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت عليها الاثنين.

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