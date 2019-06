أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ان “مدينة غات مدينة منكوبة” حيث غطت السيول نحو 70 في المائة من مناطقها.

واضافت الوزارة، أن السيول تسببت في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

وأصدرت الوزارة تعليماتها للأجهزة الأمنية بالمنطقة وفرق هيئة السلامة الوطنية، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الانسانية، بتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى أماكن آمنة جراء هذه الفيصانات التي حلت بالمدينة.

ودعت الوزارة أهالي المنظمة بأخذ اقصي درجات الحيطة والحذر خاصة اثناء التنقل وقيادة المركبات الألية حفاظ على سلامتهم.

The post ” داخلية الوفاق “ تعلن غات” مدينة “منكوبة” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية