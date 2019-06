أكدت عملية بركان الغضب‬⁩، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدمت في محور المطار.

واضافت العملية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القوات الموالية بحكومة الوفاق دمرت دبابة و آليتين مسلحتين بمضاد طيران 23 تابعة للجيش.

