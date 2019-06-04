أجواء العيد في مناطق غرب البلاد مصحوبة بأمنيات الأمن والاستقرار

شهدت الاسواق في الزنتان حركة واضحة من قبل المواطنين، كما عمت الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر أرجاء المدينة، وذلك بوضع الزينة والانوار على المباني والمحلات وفي الطرقات الرئيسية.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
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