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أجواء العيد في مناطق غرب البلاد مصحوبة بأمنيات الأمن والاستقرار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شهدت الاسواق في الزنتان حركة واضحة من قبل المواطنين، كما عمت الاحتفالات بمناسبة عيد الفطر أرجاء المدينة، وذلك بوضع الزينة والانوار على المباني والمحلات وفي الطرقات الرئيسية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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