لافروف وسلامة يبحثان في موسكو الملف الليبي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أهمية إنهاء النزاع المسلح وتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف أجرى اليوم ، لقاء في موسكو مع سلامة، موضحة أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشكل مفصل وركزوا على أهمية وقف المواجهة المسلحة وإقامة حوار وطني واسع ومستدام لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة في أسرع وقت ممكن”.

وأفادت الوزارة بأن لافروف أكد تصميمه على الإسهام في دفع العملية السياسية بالتزامن مع تشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على التنفيذ الفعال للمهمات الحيوية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف”.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده المبدئي لجهود الوساطة التي يبذلها سلامة لحلحلة التوتر في ليبيا.

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