لافروف: نؤكد ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة يوم الثلاثاء في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في إطار جولة له لبحث آخر التطورات حول الملف الليبي.

وقد تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الميدانية والسياسية في ‫ليبيا ومداولات مجلس الأمن حول الصراع الدائر، كما أطلع سلامة لافرورف على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال ووضع نهاية للصراع الدائر على الأرض بين الأطراف الليبية، ومن جهته فقد أعرب كل من لافروف وبوغدانوف عن دعمهما الكامل لجهود الممثل الخاص، وأكد ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي.

يشار إلى أن الرابع من إبريل الماضي شهد بداية مواجهات على تخوم طرابلس بين قوات الجيش الوطني ومجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق تبسط سيطرتها على العاصمة.

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