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لافروف: نؤكد ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة يوم الثلاثاء في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في إطار جولة له لبحث آخر التطورات حول الملف الليبي.

وقد تطرق اللقاء إلى آخر التطورات الميدانية والسياسية في ‫ليبيا ومداولات مجلس الأمن حول الصراع الدائر، كما أطلع سلامة لافرورف على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال ووضع نهاية للصراع الدائر على الأرض بين الأطراف الليبية، ومن جهته فقد أعرب كل من لافروف وبوغدانوف عن دعمهما الكامل لجهود الممثل الخاص، وأكد ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي.

يشار إلى أن الرابع من إبريل الماضي شهد بداية مواجهات على تخوم طرابلس بين قوات الجيش الوطني ومجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق تبسط سيطرتها على العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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