تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السحب المدارية والرعدية مازالت تتكاثر على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مشيرًا إلى فرصة هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة، تمتد خفيفة إلى مناطق الجغبوب وجالو وبعض مناطق الجنوب الشرقي، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا من اليوم على مناطق غرب ليبيا.

وتسكون السماء صافية في مناطق رأس أجدير حتى رأس لانوف وسهل الجفارة وجبل نفوسة والرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-33مْ) وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من اليوم.

أما في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر على جالو والجغبوب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على رأس لانوف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-27مْ) على المناطق الساحلية ومابين (31-36مْ) على باقي المناطق.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب أحيانًا على أقصى مناطق الجنوب، ومازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار معتدلة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما تسبب في جريان بعض الأودية واحتمال سقوط حبات البرد، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33- 37مْ) ولا تتجاوز اليوم (27مْ) على مناطق أوباري – سبها ومرزق.

أما الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها سحب رعدية أحيانًا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38- 41مْ).

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية