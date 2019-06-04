المفوضية الأوروبية تواجه تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الثلاثاء استمرار إغلاق الموانئ أمام المهاجرين مؤكدا أن موقف بلاده تجاه المهاجرين “لن يتغير”.

وجاءت تصريحات سالفيني التي نقتلتها وكالة الأنباء الإيطالية ” آكي” خلال تعليقه على إعلان محامين عن عزمهم تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها المفوضية الأوروبية ودولا أعضاء من ضمنها إيطاليا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” من خلال منع المهاجرين الفارين من ليبيا بالدخول إلى أراضيها.

كما عبر سالفيني خلال تصريحات إذاعية الثلاثاء عن أمله بأن تتبنى أوروبا كلها سياسات إيطاليا حيال المهاجرين.

من جهتها رفضت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا برتود، هذه الاتهامات مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي ومؤسساته غير مسؤول عن ارتكاب جرائم ضد المهاجرين وأن المتهمين الحقيقيين هم المهربون الذين يتاجرون بحياة البشر، مؤكدة احترام المفوضية لعمل المحكمة الجنائية واستقلاليتها مؤكدة التعاون التام بتقديم كل ما من شأنه خدمة عملهم، مضيفة أنها لن تعلق على أمر لم يحدث بعد.

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