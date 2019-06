“داخلية الوفاق” تعلن النتيجة النهائية للتحقيقات حول السفينة الإيرانية في مصراتة

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، انتهاء تفتيش السفية الإيرانية التي حجزتها في شهر أبريل الماضي بميناء مصراتة.

واوضحت الوزارة، أنه “تبين عدم وجود أي بضائع يُحظر توريدها للبلاد أو أسلحة أو ذخائر كما أدعت بعض القنوات الإعلامية”.

وأكملت الوزارة، أن “النائب العام أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات والتأكد من البضائع الموجودة بالحاويات ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة”.

