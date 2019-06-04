الاتحاد الأوروبي يهنئ الليبيين بالعيد

وجهت آلن بوجيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا كلمة للشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر طالبت فيها من وصفتهم بممارسة القيادة بــ” احترام روح عيد الفطر والاحتفال بهذه العطلة المقدسة في سلام ومصالحة وتعاطف”.

وطالبت الأطراف المتنازعة بالتفكير بما حدث من إراقة الدماء والدمار والتهجير الذي شهدته طرابلس خلال الشهرين الأخيرين، مطالبة إياهم أن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً، من خلال إنهاء العنف، والاسترشاد بالعقل والعودة إلى الحوار، مؤكدة أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع المستمر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وقد ختمت بوجيا كلمتها بأملها بأن يفكر من يتصدر المشهد اليوم بعد أكثر من ثماني سنوات من الاضطرابات التي عقبت ثورة فبراير والتي وعدت بالكثير للشعب الليبي الذي لا يستحق أقل من ذلك بأن يضعوا مصالح الشعب في المقام الأول.

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