داخلية الوفاق تعلن غات مدينة منكوبة بسبب السيول

قالت داخلية الوفاق إن السيول والفيضانات أوصلت نسبة السيول إلى 70 بالمئة وأغرقت أحياءً سكنية بمدينة غات، وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وفي نزوح العديد من السكان، الأمر الذي يفرض إعلانها منطقة منكوبة.

وأضافت في بلاغ لها أن السيول تسببت “في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية”.

وأصدرت وزارة الداخلية بتعليمات من السراج “تعليماتها للأجهزة الأمنية بالمنطقة وفرق هيئة السلامة الوطنية، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الانسانية، بتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى أماكن آمنة جراء هذه الفيصانات التي حلت بالمدينة”.

كما دعت أهالي المنظمة إلى أخذ اقصي درجات الحيطة والحذر خاصة اثناء التنقل وقيادة المركبات الألية حفاظ على سلامتهم.

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