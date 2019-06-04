سلامة وبوغدانوف يؤكدان على ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة الليبية

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف «على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية» وفق ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء التأكيد خلال اجتماع سلامة وبوغدانوف، اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو عقب لقاء المبعوث الأممي مع وزير الخارجية لاروسي سيرغي لافروف في وقت سابق اليوم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف آخر التطورات في ⁧‫ليبيا‬⁩ ومداولات مجلس الأمن بشأن الأوضاع في هذا البلد.

وخلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، أطلع سلامة لافروف على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال» في ليبيا. حيث أعرب رئيس الدبلوماسية الروسية عن دعمه الكامل لجهود سلامة «وأكد على ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي‬».

وزار سلامة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا خلال الأيام الماضية في إطار جهوده لحشد وتوحيد المواقف الدولية حيال الوضع في ليبيا من أجل التوصل لقرار بشأن وقف إطلاق النار بعد التصعيد العسكري الجاري منذ الرابع من أبريل الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

