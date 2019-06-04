تأمين الطريق الساحلي من تاجوراء إلى القره بوللي

قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء مقدم عبدالحكيم صالح اليوم الثلاثاء بالإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن الفرع بشأن تأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية البيفي تاجوراء إلى الحدود الإدارية لمنطقة القر بوللي قصر خيار وادي تراغت خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى تكليف الدوريات والتمركزات الأمنية على طول الطريق للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات أمنية وضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على الأمن العام داخل المنطقة.

وأشارت الوزارة أن عملية التأمين تأتي بناء على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن تأمين الطريق الساحلي من قبل الإدارة العامة للدعم المركزي.

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