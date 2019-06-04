«داخلية الوفاق» تعلن غات «مدينة منكوبة» بعد أن غطت السيول 70% من مناطقها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، مدينة غات في أقصى جنوب غرب ليبيا «مدينة منكوبة»، مشيرة إلى أن السيول التي شهدتها المدينة يوم أمس الاثنين «غطت 70% من مناطقها» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن «السيول والفيضانات أغرقَت أحياءً سكنية بمدينة غات، وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين إلى أماكن آمنة بعيدا عن الخطر، جراء السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار».

وأضافت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن السيول والفيضانات في غات «تسببت في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية».

وأكدت الوزارة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج كلف وزارة الداخلية بتوجيه الأجهزة الأمنية بالمنطقة وفرق هيئة السلامة الوطنية، بضرورة التعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الانسانية، لتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى أماكن آمنة جراء هذه الفيصانات التي حلت بالمدينة.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أهالي المنطقة إلى ضرورة أخذ أقصي درجات الحيطة والحذر خاصة أثناء التنقل وقيادة المركبات الآلية حفاظ على سلامتهم.

وأعلن المجلس البلدي غات المنطقة «منكوبة» مساء أمس الاثنين، داعيا المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم العون للسكان الذين اجتاحت منازلهم السيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أن الفيضات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات جنوب غرب ليبيا، مساء الاثنين، تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص».

ونوه مكتب الأمم المكتب عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن «هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفياضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين».

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