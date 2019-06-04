انقاذ 45 مهاجر غير شرعي قرب حقل البوري شمال غرب طرابلس

أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد بحار أيوب قاسم، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 45 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قرب حقل البوري على بعد 65 ميل شمال غرب العاصمة طرابلس.

وقال قاسم في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنَّ عملية الانقاذ نفذها الزورق «فزان» التابعة لدورية قطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل فور تلقي بلاغ بشان تعطل قارب يقل مهاجرين قرب حقل البوري.

وأوضح قاسم أن زورق الدورية استطاع الوصول إلى موقع القارب «على تمام الساعة 7:00»، مشيرا إلى أن القارب المطاطي كان «معطوب تتسرب إليه المياه وعلى متنه 45 مهاجر غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة».

وأضاف قاسم، أن المهاجرين بينهم (44 رجل) وامرأة واحدة، جرى إعادتهم في الخامسة والنصف من مساء اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لمركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم.

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