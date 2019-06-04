اعلان العيد في ليبيا مفاجأة للكبار والصغار

كعادة المدن العربية في الأعياد والمناسبات الدينية وبالذات في الأعياد تصبح الشوارع شاغرة لايوجد بها سوى صناديق تركها الباعة المتجولين وأصحاب المحلات بعد أيام من الازدحام والبيع والشراء

الشوارع ذاتها تجدها حزينة لأن كل من كان بها تركها وذهب خارج أسوار العاصمة وشوارع طرابلس التي امتلأت بضجيج منبهات السيارات والمارة في شوارع طرابلس المليئة بالناس مواطنيين وأفارقة وعرب ومصريين وسيارات المليشيات وبقايا سيارات أوروبا هولندا وإيطاليا وألمانيا.

في شوارع طرابلس قبل أيام العيد سيارات مركونة في كل جانب على الرصيف وفي الاتجاه المعاكس وفي نصف الطريق كله من أجل اني صائم ومن أول أيام العيد تتضح ملامح الوحشة داخل الطرقات لأن أغلب الناس من خارج العاصمة يذهبون قبل يوم من العيد إلى مناطقهم والبقية داخل البيوت يضحكون ويمرحون .

أبناء العمومة والأخوة داخل البيت الكبير وتبدأ علامات التعب تظهر من بعد صلاة الظهر لأن أغلب الناس لاتنام من ليلة العيد حتى يذهبون للصلاة ثم للمعايدة وأغلب الناس تتماسك حتى المساء لكي تنهي العيد على الأقارب ثم تذهب بقية ايام العيد رهينة البيت والفراش .

أيام العيد في ليبيا جميلة رغم الألم فريدة ومميزة كشعبها تنفرد في اشياء وتتفق في أخرى مع الشعوب العربية ففي صلاة العيد يأتي الناس وهم في كامل زينتهم يرتدون البدل العربية هم وأطفالهم يستمعون لخطبة العيد وبمجرد الانتهاء يتعانق الجميع وتظهر ابتسامات المعايدة منها الحقيقية ومنها المجاملة .

في صلاة العيد يلتقي الجيران ويجتمع الأصدقاء مع بعض يضحكون ويتذكرون شي من الماضي .

يذهب الأطفال لأقرب محل العاب أو شاب وضع في طاولة أنواع عديدة من الألعاب يشتري منه الأطفال بما جمعوا من عيدية.

المار من شوارع طرابلس في وسط المدينة شارع الرشيد وعمر المختار والمقريف وميزران سيصاب بدهشة (وديتوا الشعب فين ) قبل ساعات كنت لا تستطيع المرور على قدميك لكي تصل لجامع ميزران العتيق وكنت تتمنى الوصول لمحل لتغيير غرض ما أو شرائه من وسط شارع المقريف .

نعم طرابلس شاغرة المحلات مقفلة المخابز المطاعم حتى المستشفيات لاتجد من يعطيك وصفة لعلاج صداع نصفي كأن العيد وجد للراحة.

لازال بعض الناس يذهبون للكورنيش وبحيرة السرايا الحمراء كشيء من الضروريات في أيام العيد يلتقطون بعض الصور التذكارية ويرمون بعض من ألم غص أنفسهم.

عيد هذا العام في ليبيا منفرد فالناس عادت لبيوتها مع الثانية بعد منتصف الليل وهي تجهز أنفسها لصيام اليوم الأخير من شهر رمضان ومنهم من قرر تأجيل شراء بعض من تجهيزات اللباس ومنهم من أجل اخذ ملابسه من المغسلة ومنهم من أجل اخذ حافظات الحلاوات .

يقول أحمد أحد سكان عمارات سوق المشير مع الساعة الثانية ونصف تماما اخد بعض الباعة المتجولين بضاعتهم وعادوا لبيوتهم مع النية للعودة في الصباح الباكر وبعض الناس عادوا لبيوتهم لتجهيز السحور وعقد النية للذهاب صباح الغد للمصرف لسحب المال وشراء النواقص ومنهم من تسحر وارتدى ملابسه وذهب للمسجد باكرا كما اعتاد لصلاة الفجر لآخر يوم في رمضان وبدأ السكون رويدا رويدا في شوارع المدينة . وماهي إلا دقائق أعلنت عبر الإذاعات المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي غدا عيد لأن مجموعة من الشباب من منطقة سمنو وبني وليد وسبها شاهدوا الهلال وهم الان امام المحكمة للادلاء بهذا الشي امام المحكمة .

انطلقت أصوات المنبهات تعلوا من كل مكان وعادت السيارات للشوارع وكأن الوقت الرابعة مساء وعاد الحلاقين وأصحاب المحلات والمغاسل والفراشة لعملهم من جديد.

الكل عاد للشارع .. العائلات لم تعي ماتفعله من موقف أجبروا عليه ولايحسدون عليه الكل في حيرة من الأمر غدا عيد وقبل قليل ليس عيد.

اليوم نوم وغدا نوم وربما بعد الغد أيضا ولكن ماذا بعد العيد من أحداث. العاقبة خير ان شاء الله .