أعلنت مديرية أمن شحات عن الترتيبات الأمنية وخطة تأمين مدينة درنة في عيد الفطر المبارك.

وقرر أمر الترتيبات الأمنية درنة عميد دكتور محمد فرج دوريات تابع لمديرية امن شحات والدعم المركزي شحات من أجل تأمين مجموعة من الشوارع والمفترقات العامة ووسط المدينة تزامنا مع عطلة عيد الفطر.

