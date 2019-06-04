ضبط ثلاثة مصريين متهمين بجرائم قتل بعد هروبهم من السجن في أجدابيا

أعلن مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، وليد العرفي، أن الأجهزة الأمنية في أجدابيا تمكنت بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي من القبض على ثلاثة مصريين متهمين بقضايا جنائية بعد هروبهم من السجن في مدينة أجدابيا الجمعة الماضية.

وأوضح العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن فرار المتهمين الثلاثة من حبسهم «كان نتجية الإهمال»، مشيرا إلى أن «أفراد الحراسة كانوا متغيبين وكان يتواجد شخص واحد فقط، وقال له أحدهم بأنه يريد أن يصلي الظهر ويريد الوضوء، فتتح له الباب وتوجه هو إلى المكتب لإداء الصلاة، فقام بتهريب المصريين الآخرين ولاذوا بالفرار».

وأكد العرفي، أن عمليات تمشيط باشرتها الإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز مكافحة الجريمة، تمكنوا خلالها من إلقاء القبض على الفارين الثلاثة من جديد في منطقة الزويتينة، وتسليهم إلى الجهات المختصة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار العرفي إلى أن المقبوض عليهم «متهمين بقضايا قتل في بنغازي وعدة جرائم أخرى في أجدابيا»، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية في بنغازي (قسم النجدة) والأجهزة الأمنية في أجدابيا تمكنت من القبض عليهم خلال الفترة الماضية.

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