الرئاسي يخصص 10 ملايين دينار لمدينة غات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تخصيص 10 ملايين دينار لصالح وزارة الداخلية من بند المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات. وبحسب القرار رقم (677) لسنة 2019، فإن المبلغ مخصص لتوفير كافة المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت تعليماتها للأجهزة الأمنية بالمنطقة وفرق هيئة السلامة الوطنية، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الإنسانية، بتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى أماكن آمنة داعية أهالي المنظمة إلى أخذ اقصي درجات الحيطة والحذر خاصة أثناء التنقل وقيادة المركبات الألية حفاظ على سلامتهم.

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