المجلس الرئاسي يخصص 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع غات «المنكوبة» جراء الفيضانات

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، تخصيص 10 مليون دينار «لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات» التي شهدتها المدينة يوم أمس الاثنين، وفق قراره رقم (677) لسنة 2019، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك»

ونص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على أن يجري تخصيص المبلغ المالي «من بنذ المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع مدينة غات» بعد أن إعلانها «مدينة منكوبة» من قبل المجلس البلدي ووزارة الداخلية.

وشدد المجلس الرئاسي في نص القرار على ضرورة «توفير المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين خضما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة».

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن السيول التي اجتاحت مدينة غات في أقصى جنوب غرب ليبيا «غطت 70% من مناطقها» و«أغرقَت أحياءً سكنية بمدينة غات، وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين إلى أماكن آمنة بعيدا عن الخطر، جراء السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار».

وأكدت الوزارة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج كلف وزارة الداخلية بتوجيه الأجهزة الأمنية بالمنطقة وفرق هيئة السلامة الوطنية، بضرورة التعاون مع منظمة الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الانسانية، لتقديم المساعدات للمواطنين وإيصالهم إلى أماكن آمنة جراء هذه الفيصانات التي حلت بالمدينة.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أهالي المنطقة إلى ضرورة أخذ أقصي درجات الحيطة والحذر خاصة أثناء التنقل وقيادة المركبات الآلية حفاظ على سلامتهم. فيما دعا المجلس البلدي غات المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم العون للسكان الذين اجتاحت منازلهم السيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أن الفيضات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات جنوب غرب ليبيا، مساء الاثنين، تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص».

ونوه مكتب الأمم المكتب عبر حسابه على موقع «تويتر» إلى أن «هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفياضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين».

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