منظمة حقوقية تدعو لمساعدة أهالي غات

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء المعاناة الإنسانية التي يمر بها سكان بلدية غات وإعلان المدينة منكوبة إنسانيا جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت وغطت معظم مناطق وأحياء البلدية، والتي تسببت في حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص .

وناشدت اللجنة في بيان لها جميع السلطات الليبية والمنظمات المحلية الإغاثية والخيرية والدولية والأممية بسرعة التحرك لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي مدينة غات و للنازحين والمتضررين، من توفير مواد طبية ومواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين والمتضررين .

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