قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي من بنذ المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات.

وأعلن المجلس الرئاسي عن تخصيص مبلغ ١٠ مليون دينار لصالح وزارة الداخلية لتقديم مساعدات عاجلة لأهالي غات.

وأضاف المجلس، أنه سوف يعمل على توفير كافة الاحتياجات لأهالي المنكوبيين جراء الفيضانات.

