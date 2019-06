التقى الممثل الخاص للأمين العام ‫غسان سلامة‬ في إطار زيارته إلى موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء.

وناقش الطرفان آخر التطورات في ‫ليبيا‬ ومداولات مجلس الأمن وأكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وكان سلامة التقى قد التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو

The post تفاصيل لقاء ” سلامة” مع ” بوغدانوف” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية