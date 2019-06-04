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سكان تيجي يحتفون بالعيد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختارت تيجي أن تختتم عيدها بالزحام في الأسواق لاستكمال احتياجات العيد، ولم يخف الصغار فرحتهم البادية في ملاحقتهم للكاميرات وهم يلعبون في السوق، بل حتى الأطفال الذي لا يتحدثون، أظهروا ترحيبهم بالكاميرا بابتسامة عريضة.

وقد كان قدوم العيد فرصة للتذكير بكل من يحتاجون للمساعدة، لكن التعفف يمنعهم من الحديث عن حاجتهم، بينما يقول التجار إن نقص السيولة والغلاء أثر على المشترين، رغم محاولات التكافل والتعاضد.

هي الفرحة الليبية الخالصة، التي تبحث عن متنفس لها، وسط الضائقة المعيشية، والظروف الخانقة، والحروب المحيطة بالمدنيين في كل جانب، يهربون منها ليصنعوا حياتهم غير مهتمين بالبنادق والرصاص.

رشز

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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