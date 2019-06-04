سكان تيجي يحتفون بالعيد

اختارت تيجي أن تختتم عيدها بالزحام في الأسواق لاستكمال احتياجات العيد، ولم يخف الصغار فرحتهم البادية في ملاحقتهم للكاميرات وهم يلعبون في السوق، بل حتى الأطفال الذي لا يتحدثون، أظهروا ترحيبهم بالكاميرا بابتسامة عريضة.

وقد كان قدوم العيد فرصة للتذكير بكل من يحتاجون للمساعدة، لكن التعفف يمنعهم من الحديث عن حاجتهم، بينما يقول التجار إن نقص السيولة والغلاء أثر على المشترين، رغم محاولات التكافل والتعاضد.

هي الفرحة الليبية الخالصة، التي تبحث عن متنفس لها، وسط الضائقة المعيشية، والظروف الخانقة، والحروب المحيطة بالمدنيين في كل جانب، يهربون منها ليصنعوا حياتهم غير مهتمين بالبنادق والرصاص.

رشز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية