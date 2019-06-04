إنقاذ 45 مهاجر شمال غرب طرابلس

أعلن مكتب الإعلام بالبحرية إنقاذ 45 مهاجر غير شرعي شمال حقل البوري على بعد حوالى 65ميل شمال غرب طرابلس. وبين المكتب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بناءً على بلاغ خرجت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل (الزورق فزان) أمس الاثنين وقامت بإنقاذ مهاجرين كانوا على قارب مطاطي معطوب تسربت إليه المياه وكان يقل 45 مهاجر غير شرعي، بينهم 44 رجل، وإمراة واحدة موضحة أن المهاجرين من المغرب ومصر وجنسيات أفريقية مختلفة.

وأشار المكتب إلى أنه تم إنزال المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية لافتا إلى أنه جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين ومن ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء. ولفت المكتب إلى أن البلاد تمر بحالة استثنائية طارئة ما دفع لرفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية.

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