باشاغا يصدر هذه التعليمات بشأن مدينة غات

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا تعليماته بتشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات وبصورة عاجلة لرفع المعاناة عن أهلنا في مدينة غات. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن اللجنة تعنى بمتابعة الأوضاع بالمدينة ومعالجة الإضرار ومساعدة المواطنين المتضررين نتيجة السيول والفيضانات.

من جانبه قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تخصيص 10 ملايين دينار لصالح وزارة الداخلية من بند المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات. وبحسب القرار رقم (677) لسنة 2019م فإن المبلغ مخصص لتوفير كافة المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

