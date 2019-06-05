عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة

أكد عميد بلدية غات قوماني صالح، اليوم الثلاثاء، إن السيول التي تجتاح المدينة منذ أمس الاثنين «في تزايد» و«قد غمرت كامل مناطق البلدية»، مناشدا بلديات المنطقة الجنوبية بضرورة تقديم دعم عاجل وإرسال سيارات لشفط المياه في مناطق المدينة.

وقال قوماني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن«كامل مناطق غات غمرتها السيول وهي في تزايد ومنطقة البركت (جنوب المدينة) لا أحد يستطيع الدخول إليها أو الخروج منها» بسبب استمرار تدفق المياه الغزيرة للمنطقة، مشيرا إلى أن هناك معلومات أن السيول جرفت أشجار النخيل في المنطقة.

وأشار عميد بلدية غات إلى أن المجلس الرئاسي خصص 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع البلدية المنكوبة، منوها إلى أن جسر جوي سينطلق غد الأربعاء من العاصمة طرابلس لنقل مواد إغاثة وغيرها لدعم سكان وأهالي مدينة غات.

وأكد قوماني أنهم على تواصل مستمر مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، مطالبا بلديات المنطقة الجنوبية الأخرى بضرورة إرسال سيارات شفط المياه «لأن مياه الصرف الصحي اختلطت بمياه السيول» ما أدى إلى تفاقم الوضع في المدينة.

واختتم عميد بلدية غات تصريحه إلى «بوابة الوسط» بالقول إن «وضع غات قد تفاقم وأصبح مزري للغاية والمدينة باتت فوق مستوى المنكوبة بل وضع كارثي ومأساوي».

وأعلن المجلس البلدي غات عن عودة خدمات اتصالات شركة «المدار الجديدة» في المنطقة بعد انقطاعاها بسبب السيول التي اجتاحت المدينة وأدت لانقطاع الكهرباء، وقرر تشكيل لجنة طوارئ ومتابعة لأزمة الفيضانات بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة الموقتة سالم الحصادي إن الحكومة سيرت شاحنات تحمل مواد إغاثة عاجلة إلى بلدية غات تحتوي على مواد غذائية (سلع تموينية أساسية) ومستلزمات طبية ووقود، متوقعا أن تصل القافلة إلى المدينة صباح يوم غد الأربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، غات في أقصى جنوب غرب ليبيا «مدينة منكوبة» وقالت إن السيول «غطت 70% من مناطقها».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا «أوتشا» إن الفيضانات تسببت في «حالتي وفاة ونزوح أكثر من ألف شخص». منوها إلى أن «هناك حاجة إغاثية عاجلة لأهالي المناطق المتأثرة بالسيول والفياضانات بما في ذلك: مواد غذائية وغير غذائية وملاجئ مؤقتة للنازحين».

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