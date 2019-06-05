الهلال الأحمر يوزع مساعدات في المرج

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي أن قسم الإغاثة التابع للهلال الأحمر فرع المرج قام بتوزيع مساعدات مقدمة من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي على العائلات ذات الدخل المحدود المسجلة في منظومة الفرع. كما قام فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس بحملات لتوزيع المساعدات على لجنة الأزمة طرابلس، ليتم توزيعها على الأسر النازحة. وكان فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس قام بتوزيع سلات غذائية بالقرية السياحية واستهدفت المساعدات العائلات النازحة المقيمة بالقرية.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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