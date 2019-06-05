ضبط سيارة تحمل ممنوعات ومستندات مزورة وكوابل كهرباء مسروقة في راس لانوف

أوقفت دورية تابعة لإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، سيارة محملة بالممنوعات وكوابل كهرباء مسروقة ومجموعة من الأوراق والمستندات المزورة أثناء تفتيشها على طريق العام في بلدة راس لانوف.

وقال مسؤول الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن السيارة جرى توقيفها أثناء عمليات التفتيش على السيارة المارة على الطريق العام في راس لانوف من قبل دوريات الإدارة المنتشرة بالمنطقة.

وأوضح العرفي، أن السيارة المضبوطة عثر بداخلها بعد تفتيشها على «كمية كبيرة من الخمور محلية الصنع والمستوردة، بالإضافة إلى عددًا من الكوابل الكهربائية المسروقة، ومستندات وأوراق مزورة»، مشيرا إلى أن السيارة كانت قادمة من مدينة سبها ومتجهة إلى بنغازي شرق البلاد.

وأكد العرفي أنهم باشروا التحقيقات مع الموقوفين على الفور، منوها إلى أنه سيتم إحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة لاتمام إجراءات التحقيق والاستدلال وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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