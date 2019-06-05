تسيير دوريات لحفظ الأمن في الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تكليف دوريات مشتركة بين قسم البحث الجنائي ووحدة التحري والمعلومات الزهراء وأعضاء عن السرية (55) بعمل التمركزات الأمنية وتسيير الدوريات بالمنطقة وذلك للمحافظة على الأمن والاستقرار في إطار الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن الجفارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. ودعت مديرية أمن الجفارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق جميع الأقسام والمراكز والوحدات والأجهزة الأمنية للتعاون حتى يعم الآمن والآمان كافة ربوع المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

