الاتحاد الأوروبي يدعو لحقن الدماء في ليبيا

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا مختلف الأطراف الليبية إلى حقن الدماء. وقال بوجيا في بيان له بمناسبة عيد الفطر “في الوقت الذي يتجمع فيه الليبيون في المساجد في جميع أنحاء ليبيا للاحتفال بنهاية شهر رمضان، يجتمعون على وحدة الدين والوطن، في إطار الإسلام، دين السلام، أتمنى لهم جميعا عيد مبارك” مضيفا “لسوء الحظ، يأتي عيد هذا العام في وقت حرب لأهالي طرابلس ومعانة للكثير في ليبيا، خاصة في جنوب البلاد”.

ودعا المسؤول الأوروبي “جميع الذين يمارسون القيادة احترام روح عيد الفطر والاحتفال بهذه العطلة المقدسة في سلام ومصالحة وتعاطف” مضيفا “آمل أيضًا أن يفكروا في إراقة الدماء والدمار والتهجير الذي شهدته طرابلس خلال الشهرين الأخيرين، وأن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً، من خلال إنهاء العنف، والاسترشاد بالعقل والعودة إلى الحوار” مردفا “هذه هي الطريقة الوحيدة لحل النزاع المستمر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في ليبيا بعد أكثر من ثماني سنوات من الاضطرابات”.

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