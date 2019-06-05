“سلامة” يسعى مع الدول الكبرى للضغط على الاطراف الليبية للعودة إلى طاولة الحوار

يجري المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مشاورات مع الدول الكبرى الفاعلة في الأزمة الليبية، وذلك أملاً في ضغط هذه الدول على كافة الأطراف الليبية للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف المواجهات المسلحة في ضواحي طرابلس.

وفي إطار هذه الجهود، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أهمية إنهاء النزاع المسلح في البلاد وتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على مكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صحفي، أن لافروف أجرى لقاء في موسكو مع سلامة، موضحة أن المحادثات بين الطرفين شملت «تبادلا مفصلا للآراء حول الأوضاع فى ليبيا، بالتركيز على أهمية وقف المواجهة المسلحة وإقامة حوار وطني واسع ومستدام لإخراج البلاد من الأزمة المستمرة في أسرع وقت ممكن».

وأفادت الخارجية الروسية بأن «الجانب الروسي أكد تصميمه الثابت على الإسهام النشط في دفع العملية السياسية في ليبيا قدماً نحو الأمام مع السعي إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بتشكيل أجهزة موحدة للسلطة قادرة على التنفيذ الفعال للمهمات الحيوية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإيديولوجية التطرف».

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن دعم بلاده المبدئي لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي لحلحلة التوتر في ليبيا.

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