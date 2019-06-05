مصادر عسكرية: الجيش يصد هجوما عنيفا لقوات “الوفاق” على مطار طرابلس

تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي مع قوات حكومة الوفاق الوطني قرب مطار طرابلس الدولي، تزامناً مع غارات جوية لطائرات تتبع حكومة الوفاق في محيط المطار، على نقيض التوقعات بهدوء محاور القتال في طرابلس خلال عيد الفطر السعيد.

وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجوم نفذته قوات حكومة الوفاق الوطني في محور الرملة بضواحي طرابلس، لافتة إلى أن قوات الجيش تمشط محاور العاصمة طرابلس لصد أي تقدم لقوات حكومة الوفاق.

وأكد اللواء عبدالسلام الحاسي، آمر «قائد» غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي، أن هدف العمليات تخليص ليبيا ممن وصفهم بـ «الشراذم الإرهابية» حتى يعود إليها الأمن والاستقرار.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة.

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