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غات: 518 أسرة نازحة في ظروف “كارثية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّر المجلس البلدي غات من كارثة صحية بعد اختلاط المياه السوداء بمياه الأمطار ووصول عدد الأسر النازحة جراء السيول والفيضانات في مدينة غات إلى 518 أسرة منتشرين في 4 مدارس كإيواء لهم وفي ظروف حرجة بدون ماء أو كهرباء ونفاذ المخزون الغذائي

بلدية غات نشرت عبر صفحتها الرسمية نداء استغاثة جديد لكل المنظمات والهيئات المحلية والدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة “المنكوبة” في الجنوب الليبي في أول أيام عيد الفطر المبارك

وكان رئيس المكتب الإعلامي بالبلدية حسن عثمان قد حذر في تصريح خاص لـ218 من عدم استقرار الأحوال الجوية واستمرار تساقط الأمطار مما يرجح بزيادة منسوب مياه السيول والفيضانات

وكانت هذه السيول قد خلفت العديد من الخسائر البشرية والمادية، وهجّرت الكثير من سكان المدينة البالغ عدد مواطنها نحو 30 ألف نسمة، إضافة إلى العديد من المفقودين جراء هذه الكارثة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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