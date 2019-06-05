ليبيا: حرب طرابلس تدخل شهرها الثالث

تونس ـ «القدس العربي»: تدخل عملية «الفتح المُبين» التي أطلقها القائد العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر، للزحف على العاصمة طرابلس، شهرها الثالث اليوم الأربعاء، بعدما أوقعت أكثر من 600 قتيل وإصابة أزيد من 3000 جريح.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات حفتر أن مجموعات تابعة لقوات حكومة «الوفاق» حاولت يوم الأحد مباغتة الوحدات العسكرية المتمركزة في محور مطار طرابلس الدولي، إلا أنها باءت بالفشل. وما زال المطار الدولي، المقفل منذ خمس سنوات، بين أيدي قوات حفتر.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الوحدات العسكرية «تمكنت من رد هذه المجموعات وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة» على ما قالت الشعبة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قوات «الوفاق»، التي كانت أعلنت السبت أنها استعادت مواقع من قوات الجيش الوطني.

وتمنى موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أمس، لمناسبة حلول عيد الفطر، «أنتصمت المدافع، ويعود الجميع (في ليبيا) إلى التعقل والتوادُد والتسامح».

وكتب سلامة في تهنئة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: مبارك عيد الفطر لكل أصدقائي المسلمين، لمن هو قادر على التمتع بأجواء العيد وبهجته، إنما بالأخص لمن تحرمه النزاعات والحروب والهجرة القسرية من ذلك الحظ».

ولم يخف سلامة إحباطه من استمرار الحرب على أعتاب العاصمة طرابلس، معتبرًا في تصريحات سابقة أن ليبيا «تقدم على الانتحار وتبدد الثروة النفطية لتسديد كلفة الحرب».

في السياق نفسه، دعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، المجتمع الدولي إلى منع إغراق ليبيا بأسلحة إضافية، مُقدرا الأسلحة التي تنتشر في البلد بأكثر من 60 مليون قطعة سلاح، أي أن نصيب الفرد أكثر من 10 قطع سلاح (لا يتجاوز عدد سكان ليبيا 6.5 ملايين ساكن).

واعتبر شرقي في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية «أن ما يحدث منذ 4 أبريل الماضي، يدفع إلى إعادة النظر في الوضع الليبي المتجه نحو حرب حقيقية، مُحذرًا من «اندلاع حرب طويلة ومكلفة في الأرواح البشرية، تزعزع استقرار المنطقة بأسرها، خاصة منطقة الساحل». وتعثرت الجهود الأممية الرامية لوقف حرب العاصمة، مع سيطرة الجمود العسكري، فيما تحول الصراع إلى معارك كر وفر في الضواحي الجنوبية لطرابلس.