إنشاء غول مدرع في ليبيا

وبينما تحصل جيوش الدول المتقدمة على الآليات المطلوبة من المصانع العسكرية المحلية تضطر جيوش “العالم الثالث” إلى الاعتماد على الذات. ففي ليبيا، مثلا، تم تحويل دبابات من طراز “تي-55” إلى آليات مدرعة ثقيلة لنقل المشاة.

وصُنعت الآلية التي تظهر في الصورة المنشورة على موقع “فيستنيك” من آلة بناء الجسور “إم تي أو55” التي تم تجريدها من معداتها الهندسية ليحل محلها صندوق مدرع يتسع لمجموعة من المشاة، وبرج للأسلحة الخاصة بمدرعة “بي إم بي 1” يحوي مدفع عيار 73 ملم ومدفعا رشاشا. ولا تبدو الآلة جميلة، ولكنها أفضل ما يمكن صنعه في ظروف ليبيا الحالية.