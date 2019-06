المتوسط:

قامت مديرية أمن الجفارة، بتكليف دوريات مشتركة بين قسم البحث الجنائي ووحدة التحري والمعلومات الزهراء وأعضاء عن السرية (55) بانشاء التمركزات الأمنية وتسيير الدوريات بالمنطقة وذلك للمحافظة على الأمن والاستقرار بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكما تدعو مديرية أمن الجفارة جميع الآقسام والمراكز والوحدات والأجهزة الأمنية بالتعاون حتى يعم الآمن والآمان كافة ربوع المنطقة.

