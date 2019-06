تخصيص 10 مليون دينار للمتضررين من السيول في غات

المتوسط:

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم677 لسنة 2019م الصادر بتاريخ 4 يونيو 2019م، بشأن تخصيص مبلغ عشرة مليون دينار من بند المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة الاوضاع بمدينة غات.

وأصدر وزير الداخلية المفوض تعليماته بتشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات وبصورة عاجلة لرفع المعاناة عن أهلنا في مدينة غات، ومتابعة الأوضاع بالمدينة ومعالجة الإضرار ومساعدة المواطنين المتضررين نتيجة السيول والفيضانات.

