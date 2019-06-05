في ظاهرة نادرة للغاية مياه الأمطار تغمر مدينة ليبية في عمق الصحراء الكبرى!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بليبيا مدينة غات، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، مدينة منكوبة نتيجة لسيول الأمطار والفيضانات التي تجتاحها.

وذكر بيان لوزارة داخلية “الوفاق” أن الفيضانات في المنطقة تسببت في خسائر بشرية ومادية، وفي نزوح العديد من المواطنين من بيتوهم وذلك لتواصل هذه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتبعا لذلك، أعلنت الوزارة أن غات، مدينة منكوبة، نظرا لأن السيول اجتاحت “نحو 70 في المائة من مناطقها”، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائي عن معظم هذه المناطق.

وكانت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة غمرت مدينة غات وضواحيها، إضافة إلى سيول قوية قدمت إليها من الأودية الصحراوية الواقعة على الحدود مع الجزائر.

وقد غمرت المياه المنازل ما اضطر بعض السكان للجوء إلى أسطح المباني. وأظهرت بعض الصور ارتفاع منسوب المياه بشكل خطر غطى بعض مناطق المدينة إلى مستوى قامة الشخص البالغ.

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