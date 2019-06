“المركزي”: هناك ارتفاع في قيمة العملة المتداولة خارج المصارف

المتوسط:

أفاد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج المصارف.

وأوضحت كشوفات المركزي زيادة بقيمة 500 مليون دينار في قيمة العملة المتداولة خارج المصارف عن ما كشفته بيانات المركزي في نهاية الربع الأخير من عام 2018.

وسجل المركزي 35,244 مليار دينار خارج المنظومة المصرفية في الربع الأول للعام 2019، مقابل 34,732 مليار دينار حتى الربع الأخير من العام 2018.

وسجلت البيانات أن الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية قد بلغت 72,292 مليار دينار، مقابل 74,292 سجلت في الربع الأخير من العام الماضي.

