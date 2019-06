“الكهرباء” تكشف عن المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة

المتوسط:

كشف المهندس عياد القنيدي، عن أبرز المشاكل والصعوبات التى تواجه الشركة العامة للكهرباء بسبب الأزمة الحالية والاشتباكات الدائرة بمدينة طرابلس وضواحيها .

ولفت القنيدي، إلي أن معركة الشركة وموظفيها اليومية تدور في الحفاظ على الكهرباء في بلاد تعاني من نقص مزمن في الطاقة منذ عام 2011 ، وقد نقلت الصحيفة فيديو يوضح تجربة أحد الموظفين التابعين للشركة العامة للكهرباء في مهمة لإعادة التيار الكهربائي في منطقة الاشتباكات.

