وزارة الزراعة تُخطط لتطوير مركز المعلومات والتوثيق

بحث مدير مركز المعلومات والتوثيق في وزارة الزراعة التابعة لحكومة الوفاق إمكانية ربط منظومة المركز مع منظومات وزارتي المالية والعمل.

وبحسب ما ورد في موقع وزارة الزراعة الرسمي فإن العمل ما زال قائما على تطوير المنظومة من قبل الإدارات الفنية المعنية، بهدف تحسين جودة العمل وتسهيله.

وتسعى وزارة الزارعة التابعة لحكومة الوفاق الوطني من خلال هذه الخطوة لربط منظومة البيانات وتوحيد العمل وتبادل المعلومات ولتسهيل إجراءات العمل بين المؤسسات العامة المالية والخدمية.

يُشار إلى أن الوزارة لم تُعلن حتى الآن عن موعد انتهائها من ربط منظومة مركز المعلومات والتوثيق مع منظومات وزارتي المالية والعمل.

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