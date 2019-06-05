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518 عدد الأسر النازحة جراء السيول في غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قام المجلس البلدي غات، بالتحذير من كارثة صحية بعد اختلاط المياه السوداء بمياه الأمطار ووصول عدد الأسر النازحة جراء السيول والفيضانات في مدينة غات إلى 518 أسرة منتشرين في 4 مدارس كإيواء لهم وفي ظروف حرجة بدون ماء أو كهرباء ونفاذ المخزون الغذائي

وأشار المجلس البلدي غات، إلى أنها وجهت نداء استغاثة جديد لكل المنظمات والهيئات المحلية والدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة “المنكوبة” في الجنوب الليبي في أول أيام عيد الفطر المبارك.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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