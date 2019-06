518 عدد الأسر النازحة جراء السيول في غات

المتوسط:

قام المجلس البلدي غات، بالتحذير من كارثة صحية بعد اختلاط المياه السوداء بمياه الأمطار ووصول عدد الأسر النازحة جراء السيول والفيضانات في مدينة غات إلى 518 أسرة منتشرين في 4 مدارس كإيواء لهم وفي ظروف حرجة بدون ماء أو كهرباء ونفاذ المخزون الغذائي

وأشار المجلس البلدي غات، إلى أنها وجهت نداء استغاثة جديد لكل المنظمات والهيئات المحلية والدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المدينة “المنكوبة” في الجنوب الليبي في أول أيام عيد الفطر المبارك.

