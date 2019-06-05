إصابة شاب برصاص عشوائي بحي السلام في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًّا أُصيب برصاص عشوائي بحي السلام في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن المواطن إسلام مصطفى عبدالله (15 عامًا) أُصيب بطلق ناري عشوائي في الرجل اليمنى أمام مسكنه بحي السلام.

وأضافت البرغثي أن حالة المصاب «مستقرة، وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة أنه لا يزال يتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة له بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين ما بين قتيل وجريح.

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